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السيد حمدي لـ في الجول: لا أعرف سبب استبعادي من تشكيل المقاصة.. ولكنني احترم القرار

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السيد حمدي لـ في الجول: لا أعرف سبب استبعادي من تشكيل المقاصة.. ولكنني احترم القرار السيد حمدي لـ في الجول: لا أعرف سبب استبعادي من تشكيل المقاصة.. ولكنني احترم القرار

قال السيد حمدي مهاجم للمقاصة إنه لا يعرف سبب استبعاده من مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ11 من الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وغاب السيد حمدي عن تعادل المقاصة المثير مع الاتحاد 1-1، والذي أبقى الفريق الفيومي متصدرا لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الداخلية.

وقال السيد حمدي لـFilGoal.com: "احترم قرار إيهاب جلال خصوصا مع وجود علاقة قوية تربطني به، ولكني في الوقت نفسه لا أعرف سببا بشكل صريح لاستبعادي من اللقاء".

وأضاف "من الوارد أن يكون المدرب يجهزني للفترة المقبلة بعدما ابتعدت عن المشاركة خلال مباراتي الإسماعيلي والإنتاج الحربي".

وواصل متما "على أي حال، أخوض التدريبات بشكل جيد وشاركت في مباريات ودية".

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