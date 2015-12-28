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الزمالك لـ في الجول: ' مشادة بين باسم مرسي وحمودي؟ لا أحد سيهد استقرار الفريق

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الزمالك لـ في الجول: ' مشادة بين باسم مرسي وحمودي؟ لا أحد سيهد استقرار الفريق الزمالك لـ في الجول: ' مشادة بين باسم مرسي وحمودي؟ لا أحد سيهد استقرار الفريق

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن "لا أحد سيهد استقرار الفريق" ردا على أنباء وقوع "مشادة بين باسم مرسي وأحمد حمودي.

الزمالك تعادل مع بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وخرجت أنباء عقب المباراة عن وقوع مشادة بين حمودي وباسم مرسي وهو ما رد عليه إسماعيل يوسف.

وقال إسماعيل يوسف لـFilGoal.com: "لم يحدث أي شيء على الإطلاق".

وأضاف "لن يقدر أحد على هد استقرار الفريق وكفاية إشاعات".

وأتم "هدف الجميع هو إسعاد جماهير الزمالك".

و رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، وبتروجيت إلى 11 نقطة في المركز الـ11.

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