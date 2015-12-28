تقرير في الجول – 5 ملامح من تعادل الزمالك وبتروجيت ' حمادة الطائر '

نجح الزمالك في تحقيق التعادل مع بتروجيت بعد التأخر بهدف في الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من الوصول للنقاط الثلاثة في رابع مباريايه مع مدربه الجديد ماركوس باكيتا.

ولعب الزمالك مع مضيفه بتروجيت ضمن الجولة 11 من الدوري المصري وتعادلا 1-1.

ولعب باكيتا بطريقة 4-3-2-1 بدلا من 4-3-3 التي اعتاد عليها الفريق الأبيض مع سابقه جوزفالدو فيريرا.

باكيتا حقق الفوز مرتين وخسر مباراة وتعادل في الرابعة.

ويستعرض FilGoal.com خمسة ملامح ظهرت في الفريق الذي يدربه باكيتا بعد المباراة الرابعة له.

1) المباراة هي الثانية التي عاد فيها حمادة طلبة لمركز الظهير الأيسر بعد غيابه لمباراتين شارك بهما وشريف علاء ومحمد عادل جمعة.

قدم طلبة أداء لافتا في الجبهة اليسرى التي شغلها دفاعيا وهجوميا بكفاءة، فقد فاز اللاعب المخضرم بمعظم الصراعات الفردية.

وصنع لاعب مصر للمقاصة السابق هدف الزمالك الوحيد بعد مجهود رائع حين مر بالكرة من أكثر من لاعب ولعبها لمعروف يوسف الذي سجلها.

2) رغم أنه ظهر في الشوط الأول بمستوى ضعيف وأهدر فرصة هدف لا يضيع، إلا أن معروف يوسف قدم شوطا ثانيا رائعا.

هيمن اللاعب النيجيري على وسط الملعب وسجل الهدف الثاني ببراعة.

3) لم يفز الزمالك باللقاء لأنه لم يسيطر على وسط الملعب بشكل تام بسبب كثرة الكرات المقطوعة من طارق حامد.

لاعب سموحة السابق أهدر مجهوده الوفير بعدة تمريرات مقطوعة في أهم مكان بالملعب وهو منطقة الوسط.

4) شارك أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق في مباراة كاملة لأول مرة منذ تولى باكيتا المسؤولية.

فقد غاب لاعب بازل المعار لعدة مباريات قبل رحيل فيريرا، لكنه اكتسب ثقة المدرب البرازيلي سريعا وأصبح عمودا أساسيا في صفوف الأبيض.

5) باسم مرسي العائد من الإصابة والإيقاف دخل الملعب من مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

لكن هداف الزمالك الموسم الماضي ظهر عصبيا بشكل واضح في كل الكرات المشتركة ولم يهدد مرمى بتروجيت رغم حاجة الأبيض للفوز.

عصبية باسم مرسي ورطته في بطاقة صفراء سيغيب بسببها عن مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة.