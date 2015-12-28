عامل يذبح ابنته وزوجته وشقيقها وحماته ثم ينتحر بالصف

ذبح عامل زوجته وابنته البالغة من العمر 6 سنوات، بعد أن تشاجر معها بمنطقة الصف، بسبب رفضها العودة للمنزل، وعند تدخل حماته وشقيق زوجته لإنقاذهما، ذبحهما ثم أقدم على الانتحار.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم الصف، بذبح عامل زوجته، ونجلته، وحماته، وشقيق زوجته، بسبب رفض زوجته العودة معه إلى لمنزل، وبعد تأكده من وفاتهم، طعن نفسه ما أدى إلى وفاته.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، أن المجنى عليها كانت مع خلاف مع زوجها، وتركت المنزل لتقيم بمنزل أسرتها، ورفضت العودة لزوجها، وذهب الزوج لمحاولة إعادتها مرة أخرى، وعندما رفضت ذبح العائلة بالكامل، واقدم على الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير امن الجيزة، وتولت النيابه التحقيقات.