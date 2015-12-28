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الحكومة تبيع 5 قطع أراضي مملوكة لـ«النقل البحري» واستخدام الحصيلة في هيكلة الشركة

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الحكومة تبيع 5 قطع أراضي مملوكة لـ«النقل البحري» واستخدام الحصيلة في هيكلة الشركة الحكومة تبيع 5 قطع أراضي مملوكة لـ«النقل البحري» واستخدام الحصيلة في هيكلة الشركة

المهندس شريف إسماعيل – أرشيفية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض الإجراءات الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية والحد من فاتورة الاستيراد وهو ما ينعكس إيجابيًا على حصيلة النقد الأجنبي.

و بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والاسكان والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والمالية والاستثمار والنقل والزراعة والبترول والتجارة والصناعة.

وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت في اجتماعها اليوم على التصرف في خمس قطع أراضي مملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واستخدام حصيلة البيع الخاصة بهم في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة للشركات المتعثرة التابعة لها.

وأشير إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من جانب وزارة الاستثمار للنهوض بقطاع الأعمال العام من خلال عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، قد اعتمدت مؤخرًا خطة هيكلة شركات النقل والأتوبيسات، التي اشتملت على امكانية توفير التمويل الذاتي من خلال بيع خمس قطع أراضي مملوكة للشركة، على أن يتم استخدام حصيلة البيع في تنفيذ خطط الهيكلة لشركات النقل المتعثرة، خاصة وأن أسطول الأتوبيسات لدى تلك الشركات، قد تقادم وأصبحت عملية الإحلال وجوبية وحتمية منذ عدة سنوات.

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