وزير الرياضة يجتمع مع رموز الأهلي وعلى رأسهم«الخطيب»لتشكيل مجلس لـ«الأهلي»مؤقتًا

اتفق خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية المصرية على الاجتماع برموز الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب لمناقشة تشكيل مجلس إدارة مؤقت.

واجتمع عبد العزيز مع الدكتور حسن مصطفى ممثل اللجنة الأولمبية الدولية ومسؤولى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لمناقشة أزمة الحكم بحل مجلس محمود طاهر.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسة مع رموز النادي الأهلي وفى مقدمتهم محمود الخطيب نائب رئيس القلعة الحمراء السابق، للتشاور حول تشكيل المجلس المؤقت المقرر توليه المهمة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزير على عقد الاجتماع مع الشخصيات المنتمية للنادي الأهلي حال رفض الاستشكال المقدم من مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر.

وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر.

وقدمت إدارة الأهلي اليوم الاثنين استشكاًلا رسميًا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو ما يعني وقف تنفيذ قرار الحل لحين الفصل في الاستشكال المقدم.