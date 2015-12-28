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العجاتى: عضو البرلمان لا يكون نائبا إلا بحلف اليمين..وانتخاب رئيسه لـ5سنوات

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العجاتى: عضو البرلمان لا يكون نائبا إلا بحلف اليمين..وانتخاب رئيسه لـ5سنوات العجاتى: عضو البرلمان لا يكون نائبا إلا بحلف اليمين..وانتخاب رئيسه لـ5سنوات
أكد المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب والشؤون القانونية، أن الجلسة الإجرائية للبرلمان يتم فيها وضع أسس العمل وذلك وفق اللائحة الداخلية له، والتى يتم فى بدايتها الموافقة على العمل باللائحة القديمة، واختيار رئيس المجلس من أكبر الأعضاء سنا ووكيلين من أصغر نائبين فى المجلس، ثم يقوم الرئيس الذى تم اختياره بإلقاء كلمة بمناسبة انعقاد المجلس ويتم النداء على كل نائب من النواب لأداء اليمين القانونية.

وأضاف "العجاتى" فى حوار خاص لـ "اليوم السابع" أن عضو البرلمان لا يكون نائبا إلا بحلف اليمين، ثم تجرى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بالاقتراع السرى المباشر، حيث نص الدستور الجديد ولأول مرة على أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل مدته 5 سنوات، بدلًا من النص القديم للائحة، التى تنص على أن تكون مدة الانتخاب سنة واحدة، وهكذا أى نص فى اللائحة يتعارض مع الدستور سيستبعد بالتطبيق.
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