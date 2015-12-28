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وزير الأوقاف يصدر قرارا بصرف 1000 جنيه للأئمة مع راتب يناير ويوجه بوضع الضوابط

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وزير الأوقاف يصدر قرارا بصرف 1000 جنيه للأئمة مع راتب يناير ويوجه بوضع الضوابط وزير الأوقاف يصدر قرارا بصرف 1000 جنيه للأئمة مع راتب يناير ويوجه بوضع الضوابط
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين القرار الوزارى رقم 322 لسنة 2015م بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ 1000 جنيه للأئمة مع راتب يناير 2016م، وذلك تنفيذى لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

ووجه جمعة، حسب بيان اليوم، الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بالوزارة، وأحمد عبد الهادى رئيس قطاع الخدمات المركزية بإصدار منشور عام بضوابط صرف هذا البدل، وضمه للراتب بند الأجر المكمل باستمارة صرف واحدة مع الراتب حرصًا على انتظام صرفه، والتأكيد على جميع المديريات الإقليمية باتخاذ اللازم لصرفه مع راتب يناير 2016م
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