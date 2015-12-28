أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مؤسسة "اليوم السابع" تكرم الفتاة الأيزيدية نادية مراد

Google+ Print
بالصور.. مؤسسة "اليوم السابع" تكرم الفتاة الأيزيدية نادية مراد بالصور.. مؤسسة "اليوم السابع" تكرم الفتاة الأيزيدية نادية مراد
كرمت مؤسسة "اليوم السابع" الفتاة الأيزيدية نادية مراد بإهدائها ألبوم صور تذكارية لزيارتها لمقر الجريدة، صباح أمس الأحد، حيث سردت تفاصيل لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والجرائم والانتهاكات البشعة التى مورست بحق أبناء مجتمعها فى مدينة سنجار.
>اليوم السابع -12 -2015

وأبدت الفتاة الأيزيدية نادية مراد إعجابها وسعادتها بألبوم الصور التذكارية، متوجهة بالشكر لمؤسسة "اليوم السابع" التى تبنت قضيتها وإيصال صوتها لمؤسسة الرئاسة المصرية، معربة عن مدى سعادتها بتواجدها فى ، وحفاوة استقبال الشعب المصرى لها وتعاطفه مع قضيتها.
>اليوم السابع -12 -2015

وكانت "اليوم السابع" قد أجرت حوارا مطولا مع نادية مراد، عقب إلقاء كلمتها التى أبكت العالم خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، وأعربت مراد عن أمنيتها فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لعرض قضية المجتمع الأيزيدى وأبناء الشعب العراقى الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على أيدى تنظيم داعش الإرهابى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية