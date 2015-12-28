بالصور.. مؤسسة "اليوم السابع" تكرم الفتاة الأيزيدية نادية مراد

كرمت مؤسسة "اليوم السابع" الفتاة الأيزيدية نادية مراد بإهدائها ألبوم صور تذكارية لزيارتها لمقر الجريدة، صباح أمس الأحد، حيث سردت تفاصيل لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والجرائم والانتهاكات البشعة التى مورست بحق أبناء مجتمعها فى مدينة سنجار.

وأبدت الفتاة الأيزيدية نادية مراد إعجابها وسعادتها بألبوم الصور التذكارية، متوجهة بالشكر لمؤسسة "اليوم السابع" التى تبنت قضيتها وإيصال صوتها لمؤسسة الرئاسة المصرية، معربة عن مدى سعادتها بتواجدها فى مصر، وحفاوة استقبال الشعب المصرى لها وتعاطفه مع قضيتها.

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وكانت "اليوم السابع" قد أجرت حوارا مطولا مع نادية مراد، عقب إلقاء كلمتها التى أبكت العالم خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، وأعربت مراد عن أمنيتها فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لعرض قضية المجتمع الأيزيدى وأبناء الشعب العراقى الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات على أيدى تنظيم داعش الإرهابى.



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