مصدر: النقاط الخلافية مع إثيوبيا لم يتم حلها والشواغل المصرية لم تلق استجابة

>كشف مصدر مطلع على اجتماعات وزراء الخارجية والمياه، المنعقدة حالياً فى العاصمة السودانية الخرطوم، أنه من المتوقع أن يتم مد الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من اليوم لتقريب وجهات النظر فى النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - أن الشواغل المصرية لم تلق استجابة من إثيوبيا وأن الأطراف لا تزال متمسكة بمواقفها، وأن النقاط الخلافية لم يتم حلها.

وأكد المصدر أنه تم تأجيل سفر الوفدين المصرى والإثيوبى واللذين كان من المقرر سفرهما مساء اليوم، لافتاً إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة حتى ساعة متأخرة من اليوم .