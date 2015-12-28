مصادر: وزارة الرى تدرس آخر صور للأقمار الصناعية لسد النهضة

أكد مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الرى تقوم الآن بتجميع وتحليل الصور التى تم التقاطها لسد النهضة الإثيوبى بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل، للتعرف على آخر ما انتهت إليه الإنشاءات بجسم السد وتجميع تفاصيل أكثر عن تحويل المجرى.

وأضافت المصادر، أن جهات مصرية متخصصة بالعمل فى مجال الأقمار المصرية تعد دراسات جادة باستخدام تحليل صور الأقمار الصناعية عن السد والمنطقة المجاورة له بالإضافة إلى الآثار التى ستترتب عليه ومن المقرر أن تقدمها لجهات حكومية مصرية.

وأوضحت المصادر ، أن صور الأقمار الصناعية الأولية تؤكد تحويل إثيوبيا لمجرى النهر وبدء توليدها التيار الكهربائى من خلال توربينين كبيرين على جسم السد، الأمر الذى يتطلب رفع منسوب المياه وراءه لـ40 مترا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهى اليوم الاثنين ، اجتماعات سد النهضة بالخرطوم، بين الدول الثلاثة المشاركة فى المباحثات (مصر وإثيوبيا والسودان)، وذلك بعد أن سادت رغبة بين ممثلى تلك الدول على حل الخلافات بينها بشكل ودى وسريع كما يتم اليوم عرض النتائج، التى سيتم التوصل إليها بشأن سد النهضة الإثيوبى، ومناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى ستجرى الدراسة، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف فى بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ.