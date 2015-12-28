صور | «سميرة سعيد» تحتفل بـ«رأس السنة» مع جمهور برنامج «معكم..منى الشاذلي»‎

كتبت_إنجي لطفي

> تستضيف الإعلامية «منى الشاذلي» النجمة «سميرة سعيد» في حلقتي «رأس السنة»، من برنامجها المذاع على قناة CBC الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

> وتحتفل «سميرة» بالنجاح الذى حققه ألبومها الأخير «عايزة أعيش» مع جمهور البرنامج، في سهرة خاصة، قامت فيها النجمة بغناء عدد من أغانيها المميزة في أستوديو «معكم منى الشاذلى».

> وتحدثت النجمة «سميرة سعيد» مع الإعلامية «منى الشاذلي» عن بدايتها الفنية، وتكريمها في بلدها الأصلي المغرب، علاوة على الحفاوة التى استقبلها بها الجمهور المصري في بدايات حياتها الفنية.

> وتعرض حلقة البرنامج مجموعة من الكليبات المختارة من أفضل أعمال النجمة «سميرة سعيد» علاوة على مجموعة من الفيديوهات النادرة لـ«سميرة» أثناء غنائها في أولى حفلاتها، وأثناء تمثيلها لفيلمها السينمائي الوحيد.

> وتطرق الحديث لحياة «سميرة سعيد» الخاصة، وعلاقتها بنجلها الوحيد «شادى» علاوة على طريقة غنائها المثيرة للأهتمام، وكواليس اختيار أغنيات ألبومها الأخير، والضجة التى أثيرت حول الألبوم على وسائل التواصل الاجتماعي.

> الأزياء الغريبة التى ترتديها النجمة «سميرة سعيد» كانت أحد محاور لقائها مع الإعلامية «منى الشاذلي»، وتحدثت «سميرة» عن ردود فعل جمهورها على تلك الأزياء، ومدى رضاها عن المنتقدين.

> وكانت الإعلامية «منى الشاذلي» قد أعطت فرصة لعدد من الجمهور من صفحة برنامج «معكم.. منى الشاذلي» لحضور كواليس تصوير الحلقة في أستوديو البرنامج، وهو الأمر الذى أحدث تفاعلاً كبيرًا بين النجمة «سميرة سعيد» ومحبيها أثناء تصوير الحلقة.

> وقامت «سميرة سعيد» بالغناء مع طفلة صغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات، حضرت خصيصًا من إحدى مدن القنال للتصوير والغناء مع نجمتها المفضلة.