«النقل» تُسير أتوبيسات مجهزة لنقل الركاب بين المحافظات

أكد اللواء المهندس عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، أن الهيئة قامت بحصر مسارات نقل الركاب بين المحافظات الأكثر استخداماً بين المواطنين مع طرح مزايدات عامة لإدارة نقل الركاب بالأتوبيسات بين الشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بسرعة واتخاذ الإجراءات لتحسين منظومة النقل ورفع المعاناة عن المواطنين ومستخدمى الأتوبيسات.

وأضاف ترك، أنه سوف يتم ادخال شركات ذات سمعة جيدة لدخولها فى استثمارات نقل الركاب لتغطية خطوط شبكة الطرق ، لمضاعفة خطوط نقل الركاب بين المحافظات وربط محافظات الجمهورية منها (الوادي الجديد – أسوان – قنا – الغردقة – الإسكندرية – شرم الشيخ) وذلك كمرحلة أولي بإجمالي 350 أتوبيسًا جميعها طرازات حديثة مميزة ومزودة بدورات مياه ومكيفة سعة 50 راكبًا لكل أتوبيس.

وفى سياق متصل، أشار ترك أنه سيتم البدء فى تشغيل المرحلة الأولى مع بداية العام الجديد، إلى جانب البدء فى المرحلة الثانية بطرح العديد من الخطوط لمضاعفة عدد الأتوبيسات ولتغطية كافة مسارات شبكة نقل الركاب بين محافظات الجمهورية.