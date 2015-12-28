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الأسرة الحاكمة القطرية تسافر سويسرا بسبب مرض أحد أفرادها

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الأسرة الحاكمة القطرية تسافر سويسرا بسبب مرض أحد أفرادها الأسرة الحاكمة القطرية تسافر سويسرا بسبب مرض أحد أفرادها

الأسرة القطرية الحاكمة

أعلن ناطق باسم المكتب الفدرالي للطيران المدني في برن في سويسرا الاثنين أن طائرات عدة للأسرة الحاكمة في قطر حطت ليل الجمعة السبت في زوريخ بسبب حالة طارئة صحية تتعلق بأحد الواصلين، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها صحف سويسرية تصدر بالألمانية.
> وقال هذا الناطق في تصريحات صحفية له أن “التصريح بالهبوط الطارئ صدر عن سلاح الجو السويسري” الذي كان في مناوبة ليلة 25 إلى 26 ديسمبر، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
> وكتبت صحيفة «تاغيس انتسايغر» التي تصدر في زوريخ أن طائرة ايرباص أولى قادمة من مراكش وتابعة لشركة الطيران الحكومية لقطر حطت بعيد منتصف ليل في 26 ديسمبر في زوريخ.

وكانت العائلة الحاكمة في قطر تمضي في المغرب عطلة في عيد الميلاد في افران المنتجع الشتوي في جبال الاطلس.

وقالت الصحيفة نفسها أن الحالة الطبية الطارئة ادت الى اقامة جسر جوي بين قطر وسويسرا، فبعد الطائرات الثلاث ليل 25 إلى 26 ديسمبر، وحطت في نهاية الاسبوع نحو ست طائرات كبيرة بينها طائرة جامبو للحكومة القطرية، في زوريخ أيضًا.
> وأكدت وزارة الخارجية السويسرية لتاغيس انتسايغر ان العائلة القطرية الحاكمة موجودة فعلا في سويسرا بدون أن تضيف أي تفاصيل.

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