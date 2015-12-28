لجنة البيئة بالسويس توافق على مشروع لصناعة السيراميك والبورسلين بشروط

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس برئاسة المحافظ اللواء أحمد حلمى الهياتمى، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع شركة الكرمة لصناعة السيراميك والبورسلين بمنطقة عتاقة الصناعية وذلك بمركز السويس المانيا للحام بحى السويس.

وفى اللقاء استعرض الدكتور كمال حسين استشارى المشروع أهداف وموقع المشروع، مؤكدا أن الدراسة البيئية الخاصة بالمشروع تم فيها تطبيق الاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة 4 لسنة 1994المنظم لذلك.

يقام المشروع على مساحة الأرض التى سيقام عليها المصنع والتى تبلغ 77 ألف متر مربع و500 متر وسيتم تعيين 400 شاب وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع 100مليون جنيه، وطاقته الإنتاجية تبلغ 3ملايين و200 ألف متر مكعب سيراميك وبورسيلين ويصدر منه حوالى 40 % للخارج.

وأكد اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس على الشركة الالتزام بالمسطحات الخضراء داخل وخارج الشركة .

وطالب الهياتمى من اللجنة العليا للبيئة التأكيد على الالتزام بتعيين أبناء المحافظة بالمشروعات الجديدة التى تقام على أرض السويس ومراجعة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة المنتجة وليس الجديدة فقط من أجل مشاركة شعب السويس فى تنمية وتطوير المدينة .

ووافقت اللجنة على إقامة المشروع مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية وإعداد واستيفاء كافة الملاحظات والتوصيات التى حددها أعضاء اللجنة ومتابعتها من خلال جهاز شئون البيئة والاتزام بالمشاركة المجتمعية لتنمية السويس والحفاظ على نظافة البيئة وصحة المواطن وأن تكون أولوية التعيين بالشركة من أبناء السويس والالتزام بالميعاد المحدة لإقامة المشروع .

حضر الجلسة اللواء محمود رفعت رئيس جهاز شئون البيئة بالسويس وغريب جودة رئيس حى عتاقة والمهندس طارق الجمال مدير عام مركز السويس المانيا للحام ومنير الشاعر ممثلا لادارة البيئة بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء اللجنة العليا للمحافظة.



>