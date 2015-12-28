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بالصور.. ندوة بـ"شباب القنطرة" لمناقشة قانون المحليات

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نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ندوة بمركز شباب القنطرة غرب عن قانون المحليات والاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بحضور عدد كبير من أهالى وشباب القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وحاضر فى الندوة الأستاذ الدكتور حسين أنور جمعة رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ أحمد حسن مندوب مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وحضر الندوة عمر أحمد السمان رئيس فرع شباب القنطرة غرب، وكامل عبد الله رئيس مجلس إدارة مركز شباب القنطرة غرب والسيد محمود مدير المركز.

وخلال الندوة أجريت حلقة من النقاشات والاستفسارات عن كيفية مشاركة الشباب فى المحليات، وقام المحاضرون بالإجابة على أسئلة المشاركين سواء فى قانون المحليات أو الأسئلة الدينية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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