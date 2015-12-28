محافظ الإسكندرية: أعلم جميع مشاكل المحافظة وسأطبق القانون بحزم

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بأولى زياراته لجامعة الإسكندرية لتوجيه رسالة للشعب السكندرى بأن الجامعة والعلم أساس القيمة والتقدم للإسكندرية.

وقال المحافظ إنه على علم بجميع مشاكل المحافظة وأهمها البناء المُخالف والقمامة وغيرها من المشكلات الكثيرة ، ولكن لابد أن يكون جميع أبناء الدولة على قلب رجل واحد لحلها ، مشيرا إلى أنه لابد من تطبيق القانون بحزم على الجميع ومحاسبة جميع المخالفين .

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور محمد أباظة نائب رئيس الجامعة لفرع مرسى مطروح والدكتور عصام كردى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة.

وفى كلمته قال عبد الظاهر: " أولوياتى هى أوليات الشعب السكندرى"، ولابد أن تعود الإسكندرية كما كانت عروس البحر الأبيض المتوسط ، مضيفا: علينا جميعا أن نكون حريصين على ظهورها بشكل جيد.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية لها قيمة فى عيون الجميع بالخارج، ودورها الفعّال فى تقديم الحلول العملية والعلمية لحل مشكلات الثغر.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية درع الجامعة للمهندس محمد عبد الظاهر مقدما له التهنئة بتوليه منصب المحافظ وأكد على دعم الجامعة الكامل للمحافظة.



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