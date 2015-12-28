الداخلية: لا دخل لنا بالعديد من شكاوي الاختفاء القسري

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل ان وزير الداخلية التقي برئيس مجلس حقوق الانسان السفير محمد فائق للمرة الثانية .

وأكمل عبد الكريم أن رئيس مجلس حقوق الانسان طالب بزيادة التواصل مع وزارة الداخلية أكثر ولمناقشة أوضاع السجون، مضيفا أن فايق طلب من وزير الداخلية أكثر من مطلب أولها عقد اجتماع دوري مع قطاع حقوق الانسان، والمطلب الثاني فحص سريع لشكاوي المجلس للوزارة الداخلية ، والمطلب الثالث زيادة زيارات للسجون .

وأضاف أن وزارة الداخلية ردت على 70 شكوي من أصل 101 شكوي عن الاختفاء القسري و تبين ان هناك أشخاص محبوسين احتياطين، وسيدة هاربة إلي خارج مصر .

وأوضح أن الوزارة لا دخل لها في العديد من شكاوي الاختفاء القسري وهناك حالات هروب واخري لاسباب عائلية.