الموافقة على تخصيص 25 فدان للمرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعي بالأقصر‎

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على طلب محافظ الأقصر محمد بدر الخاص بتخصيص مساحة 25 فدان بقرية الغريرة بمركز إسنا جنوب الأقصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لإقامة عمارات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.

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> وقال المهندس محسن مصطفى، وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، أن قرار مجلس الوزارء رقم 2999 لسنة 2015، يتضمن تخصيص 25 فدان من أملاك الدولة بناحية الغريرة – مركز إسـنا بمحافظة الأقصر لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمجان، موضحًا أن هذه المساحة سيتم انشاء المرحلة الثالثة من مشروع الاسكان الاجتماعي عليها.

وأشار وكيل وزارة الاسكان إلى أنه سيتم طرح الوحدات السكنية من المرحلة الثالثة للمواطنين بعد الانتهاء تمامًا من إنشائها، وذلك لضمان عدم تكرار المشكلات التي تعوق تسليم الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية.