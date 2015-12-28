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صور| جامعة أسوان تكرم المحافظ السابق

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صور| جامعة أسوان تكرم المحافظ السابق صور| جامعة أسوان تكرم المحافظ السابق

جامعة اسوان تكرم محافظ أسوان السابق

 

كرمت جامعة أسوان، محافظ أسوان السابق اللواء مصطفى يسري، في حضور المحافظ الحالي اللواء مجدي حجازي، وذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة، اليوم، برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة.

وأكد مصطفى يسري، محافظ أسوان السابق، أنه يفتخر بولادة جامعة أسوان في عهده، حيث بلغ عدد كليات الجامعة 18 كلية، بعد ان بدأت بـ 9 كليات فقط،
> مشيرًا إلى أنه لديه يقين أن محافظ أسوان الحالي اللواء مجدي حجازي سيكمل مسيرة التنمية والنهوض بمحافظة أسوان بمعاونة الجامعة.

وقال إن تكريم المحافظ الحالي هو خير دليل على أخلاق ابناء المؤسسة العسكرية، والتي تحتم علينا هذا التكريم وخاصة أن اللواء مصطفى يسري كان رفيق درب وكفاح وكنا نعمل طوال فترة خدمتنا في القوات المسلحة في سلاح واحد.

وقال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان الجديد، إنه سيجتمع قريبًا مع نواب أسوان في البرلمان الجديد، كما سيلتقي مع كافة فئات المجتمع الأسواني، ولا سيما الشباب للتكاتف معه من أجل نهوض هذه المحافظة العريقة لأنه لن يعمل إلا بأبناء أسوان، محذرًا بأنه سيتم استبعاد أي عنصر أو قيادة فاسدة دون تردد يمكن أن تشكل أي إعاقة.

 

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