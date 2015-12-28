ننشر نص استشكال الأهلى لوقف تنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادى.. "تحديث"

حصل "اليوم السابع" على نص الاستشكال المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، أمام محكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن الذى سيقام أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام القليلة المقبلة،

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، كلا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، أحمد حمادة هلال، حيث طالب فى الموضوع برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين .

وقال الاستشكال إن البين من مطالعة الحكم، عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة إلى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومخالفة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير والقرار رقم 16 لسنة 2014، والأخذ بفكرة البطلان الجزئى وتناسى احترام النص اللائحى الصادر من الوزير المختص.

وأضاف أن الحكم قال بوجود تباين بعدد الأصوات الباطلة، ومشاركة اللجنة الثلاثية مع اللجنة القضائية بالإشراف على هذه الانتخابات وعدم حيادية اللجنة الثلاثية.

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