أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة توجه لأعضاء 6 إبريل تهمة إطلاق ألعاب نارية فجراً

Google+ Print
النيابة توجه لأعضاء 6 إبريل تهمة إطلاق ألعاب نارية فجراً النيابة توجه لأعضاء 6 إبريل تهمة إطلاق ألعاب نارية فجراً
واصلت نيابة الدقى التحقيق مع كل من محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بحركة 6 إبريل، فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.

من جانبه كشف مصدر قضائى، إن نيابة الدقى بمجمع المحاكم بشارع السودان، بدأت التحقيق مع المتهمين منذ قليل، وإن الاتهامات الموجهة إليهم تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فى الساعة الرابعة فجراً.

وكانت حركة "6 إبريل" أعلنت في بيان لها اليوم، إلقاء قوات الأمن القبض على كل من أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، عضوى المكتب السياسى للحركة، فجر اليوم الاثنين، واقتيادهما لمقر إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معهما دون وجود تهم معلنة - على حد قولهم.

وقالت "6 إبريل" فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تم القبض على عضويها "محمد نبيل" و"أيمن عبد المجيد" من منزليهما صباح اليوم، واقتياد "أيمن عبد المجيد" إلى قسم النزهة، ولم يستدل على مكان "محمد نبيل" حتى الآن- على حد قولهم. ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن تأكيدًا أو نفيا حول الواقعة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365