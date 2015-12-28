النيابة توجه لأعضاء 6 إبريل تهمة إطلاق ألعاب نارية فجراً

واصلت نيابة الدقى التحقيق مع كل من محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بحركة 6 إبريل، فى اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.

من جانبه كشف مصدر قضائى، إن نيابة الدقى بمجمع المحاكم بشارع السودان، بدأت التحقيق مع المتهمين منذ قليل، وإن الاتهامات الموجهة إليهم تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فى الساعة الرابعة فجراً.

وكانت حركة "6 إبريل" أعلنت في بيان لها اليوم، إلقاء قوات الأمن القبض على كل من أيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، عضوى المكتب السياسى للحركة، فجر اليوم الاثنين، واقتيادهما لمقر إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معهما دون وجود تهم معلنة - على حد قولهم.

وقالت "6 إبريل" فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تم القبض على عضويها "محمد نبيل" و"أيمن عبد المجيد" من منزليهما صباح اليوم، واقتياد "أيمن عبد المجيد" إلى قسم النزهة، ولم يستدل على مكان "محمد نبيل" حتى الآن- على حد قولهم. ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن تأكيدًا أو نفيا حول الواقعة .