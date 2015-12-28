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تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب لجلسة 4 يناير

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تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب لجلسة 4 يناير تأجيل محاكمة ياسمين معالى ووالدها وشقيقها لاتهامهم بالنصب لجلسة 4 يناير
أجلت، اليوم الاثنين، محكمة جنح الهرم ثالث جلسات محاكمة الناشطة السياسية ياسمين معالى "هاربة"، ووالدها "معالى.أ" مفتش تموين، وشقيقها "ع.معالى"، لاتهامهم بالنصب والاحتيال، للاستيلاء على أموال المواطنين، وجمع مبالغ مالية كبيرة، بدعوى تشغيلها فى مستحضرات التجميل، لجلسة 4 يناير المقبل.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح، وتبين أن المتهم والد ناشطة سياسية، كان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، وقال إن وزارة الداخلية اختطفتها وتعرضت للاختفاء القسرى، إلا أنه تبين أنها هربت إلى بريطانيا بعد استيلاء والدها على مبالغ مالية من المواطنين.
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