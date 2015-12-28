النيابة توجه تهمة تدنيس شعائر دينية لمتهمى قضية تأجير مسجد لراغبى المتعة

وجه قبل قليل المستشار عمرو الأحول مدير نيابة قسم دمنهور تهم تدنيس الشعائر الدينية وإدارة مسجد بدمنهور لممارسة الدعارة وتسهيل الدعارة مقابل أجر مادى، لعامل المسجد " صبرى.م.ع"، 39 سنة، لاستخدامه مصلى السيدات فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

كما وجه المستشار عمرو الأحول مدير نيابة قسم دمنهور برئاسة المستشار عبد الرحمن الشهاوى وبإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات دمنهور، تهم ممارسة الدعارة وتدنيس الشعائر الدينية لكل من المتهمين " أمل.إ.ع"، 46 سنة، ربة منزل، و"سلامة.ر.ح"، 40 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز دمنهور، واللذين ضبطهما متلبسين "عراة" حال ممارستهما الرذيلة داخل المسجد وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة .

وعقب تأكيد تحريات إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد حازم حسن وكيل المباحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة صحة الواقعة، قررالمستشار عبد الرحمن الشهاوى بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع أحداث الواقعة حينما تم ضبط عامل بمسجد فى مدينة دمنهور، يسهل استخدام مصلى السيدات للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها للمرة الواحدة.

وكانت قد وردت معلومات للعقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، تفيد باستغلال "صبرى.م.ع"، 39 سنة، عامل بمسجد بمدينة دمنهور، بالقرب من المستشفى العام، مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

تم إخطار اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والذى وجه بدوره بتشكيل فريق بحث، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، لسرعة ضبط المتهمين متلبسين بإثمهم المبين.

وعقب استئذان النيابة العامة، بعد إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تمكن رجال مباحث الآداب من ضبط "أمل.إ.ع"، 46 سنة، ربة منزل، و"سلامة.ر.ح"، 40 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز دمنهور متلبسين عراة حال ممارستهما الرذيلة داخل المسجد، كما تم ضبط المتهم الأول "صبرى" وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

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