أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح

Google+ Print
نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح
تباشر نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، التحقيق مع شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، بتهمة التظاهر بدون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، بعد ضمه لمتهمين ضُبِطوا لنفس التهمتين، هم محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة.

فيما أكد مصدر أمنى مسئول بمباحث الجيزة، أن القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل، جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وهو ما تسبب فى صدور قرار من النيابة العامة بالقبض عليه، فتم استهدافه وضبطه تنفيذا لقرار النيابة.


>القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل
>
>قيادى بـ6 أبريل: النيابة تحقق مع شريف الروبى بتهمة الانتماء لجماعة محظورة
>
>مباحث الجيزة: ضبط شريف الروبى القيادى بـ6 إبريل تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره
>
>"العيش والحرية": إلقاء القبض على شريف الروبى لم يكن من مقر الحزب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365