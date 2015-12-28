نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح

تباشر نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، التحقيق مع شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، بتهمة التظاهر بدون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، بعد ضمه لمتهمين ضُبِطوا لنفس التهمتين، هم محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل
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>قيادى بـ6 أبريل: النيابة تحقق مع شريف الروبى بتهمة الانتماء لجماعة محظورة
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>مباحث الجيزة: ضبط شريف الروبى القيادى بـ6 إبريل تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره
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>"العيش والحرية": إلقاء القبض على شريف الروبى لم يكن من مقر الحزب
فيما أكد مصدر أمنى مسئول بمباحث الجيزة، أن القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل، جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وهو ما تسبب فى صدور قرار من النيابة العامة بالقبض عليه، فتم استهدافه وضبطه تنفيذا لقرار النيابة.
>القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل
>
>قيادى بـ6 أبريل: النيابة تحقق مع شريف الروبى بتهمة الانتماء لجماعة محظورة
>
>مباحث الجيزة: ضبط شريف الروبى القيادى بـ6 إبريل تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره
>
>"العيش والحرية": إلقاء القبض على شريف الروبى لم يكن من مقر الحزب