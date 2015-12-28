نيابة الدقى تباشر التحقيق مع شريف الروبى بتهمة التظاهر بدون تصريح

تباشر نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، التحقيق مع شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، بتهمة التظاهر بدون تصريح وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، بعد ضمه لمتهمين ضُبِطوا لنفس التهمتين، هم محمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة.

فيما أكد مصدر أمنى مسئول بمباحث الجيزة، أن القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل، جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وهو ما تسبب فى صدور قرار من النيابة العامة بالقبض عليه، فتم استهدافه وضبطه تنفيذا لقرار النيابة.

القبض على شريف الروبى القيادى بحركة 6 إبريل

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قيادى بـ6 أبريل: النيابة تحقق مع شريف الروبى بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

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مباحث الجيزة: ضبط شريف الروبى القيادى بـ6 إبريل تنفيذًا لأمر ضبطه وإحضاره

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"العيش والحرية": إلقاء القبض على شريف الروبى لم يكن من مقر الحزب