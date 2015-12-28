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الداخلية: قطاع حقوق الإنسان بحث 70 شكوى من 101 عن الاختفاء القسرى

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الداخلية: قطاع حقوق الإنسان بحث 70 شكوى من 101 عن الاختفاء القسرى الداخلية: قطاع حقوق الإنسان بحث 70 شكوى من 101 عن الاختفاء القسرى
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إن مساعد الوزير لحقوق الإنسان بحث فى 70 شكوى من أصل 101 عن الاختفاء القسرى، مؤكداً أنه فى بعض شكاوى الاختفاء القسرى الوزارة لا دخل لها فيها، منها حالات هروب وأخرى لأسباب عائلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوزير التقى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للمرة الثانية لمناقشة أوضاع السجون، واتفق معه على عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون.

وأشار عبد الكريم، إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وجه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لتفعيل الوحدات الخاصة به بكافة الأقسام، ووضع آلية لمتابعة شكاوى المواطنين، موضحاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون وإذا طلب زيارة الأقسام سيتم الترحيب بذلك.
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