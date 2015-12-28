بالصور.. ضبط مصنع فى الإسماعيلية يقلد منتجات شركة أغذية شهيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط مصنع بدون ترخيص يقلد منتجات شركة أغذية شهيرة، ويضع اسمها على منتجاته، وبداخله كميات من مواد تصنيع، وبسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية من "أحمد.م.إ" 29 سنة محام وكيلا عن رئيس مجلس إدارة شركة أغذية كبرى، وبرفقته "عماد.س.م" 42 سنة مدير مبيعات منطقة قناة السويس بالشركة، يتضرر من وجود منتجات مقلدة ومنسوبة للشركة داخل محافظة الإسماعيلية وضواحيها، ولا يعلم مصدر تلك المنتجات ومن يقوم بتوزيعها.

وبإجراء التحريات السرية بمعرفة الرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين، تبين أن وراء توزيع وتقليد هذه المنتجات "أحمد.م.س" 39 سنة مقيم أبو صوير المحطة، حيث يقوم بتقليد هذه المنتجات داخل مصنع يمتلكه بدون ترخيص بمنطقة نائية بناحية طريق أبو صوير - الإسماعيلية الصحراوى.

وتمكن العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما من مداهمة المصنع، وتمكنوا من ضبط 6 رول بلاستيك مدون عليها العلامة التجارية لمنتجات الشركة الشهيرة تزن 46 كيلوجراما، و20 كرتونة تحوى الكرتونة، منها على 12 عبوة بداخلها المنتج المقلد معدة للتوزيع، و600 علبة كرتون فارغة مدون عليها شعار والعلامة التجارية للشركة، و150 كيلو مواد أولية تستخدم فى تصنيع البسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تمكنت الحملة من ضبت المدير المسئول عن المصنع "عيد.م.ع" 40 سنة مقيم السبع آبار الغربية دائرة مركز أبو صوير.. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11974 لسنة 2015 جنح مركز أبو صوير ضد صاحب المصنع والمدير المسئول بالمصنع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

>



>