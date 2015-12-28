محمد بن راشد يزور القرية العالمية في دبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم القرية العالمية في دبي .

وتفقد سموه عددا من أجنحة الدول المشاركة في القرية والبالغ عددها نحو 75 دولة بالاضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية الداعمة للقرية التي مضى عليها قرابة عقدين من الزمن وهي في تطور مستمر إن لجهة البنية التحتية والفعاليات الترفيهية أم لجهة عدد الدول والأجنحة المشاركة وعدد الزوار الذين في زيادة مطردة عاما بعد عام.

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولته يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة جناح دولة الكويت الشقيقة الذي يبرز من خلال تصميمه الخارجية ومعروضاته التراث الشعبي والهوية الوطنية لدولة الكويت .

وتعرف سموه على معروضاته التي تشمل الصناعات اليدوية الشعبية والفولكلور والأزياء والمأكولات وما إلى ذلك ثم انتقل سموه ومرافقوه إلى جناح الجمهورية اليمنية الشقيقة وتعرف من خلال ما يعرضه فيه على الموروث الشعبي اليمني من أكلات شعبية وأزياء ومنتجات وطنية وغيرها.

وقد واصل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جولته في القرية التي تغطى مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين قدم مربعة حيث عرج سموه على جناح ايران الذي يعد من أكبر الأجنحة في القرية واطلع سموه على ما يحتويه من مشغولات يدوية ومنتجات صناعية وزراعية خاصة صناعة السجاد الشهيرة في إيران .

وكان جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المحطة الرابعة في جولة سموه التي أحيطت بكل مشاعر الحب والتقدير والترحيب من قبل زوار القرية الذين التقوا سموه مرحبين بمقدمه وسعداء بوجوده بين ظهرانيهم .

وتفقد سموه الجناح السعودي الذي يشمل العديد من المنتجات الوطنية والشعبية من تمور وأزياء وفولكلور وتراث عريق يشكل الارث الثقافي للشعب السعودي الشقيق.

ثم توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جناح مملكة تايلاند الصديقة واطلع على أهم المنتجات التايلاندية وموروثها الثقافي.

وتفقد سموه جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية التي تعتبر الجهة الرئيسية الداعمة لنشاطات القرية.

وشملت جولة سموه كذلك جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة واطلع فيه على أبرز المنتجات الوطنية والفولكلور الشعبي المصري وغيرها من المعروضات.

وكانت المحطة الثامنة لجولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جناح جمهورية الصين الشعبية الصديقة الذي يصنف من أكبر الاجنحة المشاركة في القرية .

وتعرف سموه خلال تفقده الجناح إلى أهم المنتجات الشعبية الصينية وموروثها الوطني الذي ما زال الشعب الصيني يتمسك به ويتناقله جيلا بعد جيل.

واختتم سموه جولته في " الميدان" الذي يشهد منافسات بطولة فزاع في اليولة الرياضة الشعبية الخالدة التي مازال أبناء الامارات يتغنون بها ويتشبثون بممارستها ونقلها من جيل إلى جيل بفضل دعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي يولي هذه الرياضة الشعبية وكل الرياضات الوطنية اهتماما كبيرا تحفيزا لأبناء وبنات الوطن كي يحافظوا عليها ويعتزون بها كإرث ثقافي ووطني أصيل.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القرية عبر بوابة العالم الشهيرة التي ترمز لتلاقي ثقافات العالم هنا على أرض دولة الامارات العربية المتحدة وفي رحاب مدينة السعادة والحب والعيش الآمن والكريم معربا سموه عن سعادته بزيارة هذا الملتقى العالمي للثقافات والحضارات الانسانية ومؤكدا أن دولتنا ستظل بوابة العالم التي لا تغلق أبدا في وجه من يطرقها زائرا وسائحا ومستثمرا ومقيما وأخا وصديقا محبا.

وجدد سموه القول إن دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا تسعى لترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل مع جميع الدولة والشعوب والتعارف وبناء جسور التواصل الانساني والحضاري والاقتصادي مع هذه الدول والشعوب والاخذ بعين الاعتبار المحافظة على هويتنا الوطنية وثقافتنا وجذورنا العربية والاسلامية الاصيلة.

رافق سموه في الجولة السيد محمد الملا الرئيس التنفيذي للمجموعة الاعلامية العربية والسيد أحمد حسين الرئيس التنفيذي للقرية العالمية.