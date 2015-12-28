محمد بن زايد: الامارات ماضية في تحقيق الانجازات برؤية قيادتها وهمة أبنائها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الامارات العربية المتحدة حققت بسواعد أبنائها منجزات مهمة وعديدة خلال العام الحالي وستواصل بإذن الله طريقها نحو التميز والتقدم والتطور بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

جاء ذلك خلال حديث سموه أمام الحضور في مجلس قصر البحر مساء اليوم حول مسيرة الانجازات التي حققتها دولة الامارات العربية المتحدة خلال عام 2015 والرؤية المستقبلية للدولة في ظل التطورات والتحديات المحيطة بالمنطقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف معربا سموه عن أمنياته بعام خير وسلام على دولة الامارات وشعبها وباقي دول المنطقة.

وقال سموه : " شهدنا خلال هذا العام وما زلنا تغيرات وتحديات ومستجدات عديدة كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على المنطقة وعلى دولة الإمارات" .

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إنه على الرغم من التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة إلا أن دولة الامارات العربية المتحدة استطاعت أن تحصد العديد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحققت المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات.. مشيرا سموه إلى أنه بالإرادة القوية والعزيمة والتفاني وبهمة أبناء الوطن سنحقق المزيد من الرفعة والسمو لدولة الامارات مثلما حقق أباؤنا وأجدادنا الذين أسسوا وطنا عزيزا قويا ننعم بخيره اليوم.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين ومعالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع و معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي و معالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ولفيف من المواطنين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الامارات شهدت خلال هذا العام أكبر تحد بتضحيات شهدائنا الأبطال .. ودعا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته مؤكدا أن ذكرى هؤلاء الأبطال ستبقى خالدة في ذاكرتنا وذاكرة الوطن وهم فخرنا وعزنا.

> وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : " أتوجه لكل أم ولكل أب ولكل زوجة وأبن وأخ لشهيد فقدناه أقول لهم جميعا نحن أهلكم وإخوانكم وسندكم وسنكون قريبين جدا منكم وبصمودكم خرجنا أكثر قوة وصلابة وإصرارا على إكمال الطريق وأكثر تماسكا وتضامنا وتآزرا بين القيادة والشعب".

وأكد سموه أن هذا التحدي أظهر المعدن الأصيل لأهل الامارات وكشف عن الحب الحقيقي الذي يكنه شعب الامارات لأرضهم ووطنهم .. مشيرا إلى أن ذوي وأسر الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في الوفاء والصبر والتضحية هم أهل خير وحب ووفاء أنجبوا رجالا نفخر بهم ونعتز بعطائهم.

وعدد سموه جملة من الانجازات التي تحققت على أرض الواقع وأبرزت مكانة الدولة على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والتنموية .

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الدول العربية في عملية اعاد الأمل في اليمن عزز من التضامن والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

و أشار سموه إلى أن الامارات تبنت نهجا متقدما في تشجيع الابتكار والابداع والعمل على دعم كل المبادرات المنهجية والعلمية الرامية الى ترسيخ هذا النهج واقعا في المسيرة الوطنية من خلال إعلان صاحب السمو رئيس الدولة عام 2015 عاما للابتكار.

> و أوضح سموه أن الدولة واصلت نموها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط بفضل سياسات التنوع الاقتصادي وتعدد مصادره وموارده في رفد الاقتصاد الوطني.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات قدمت نموذجا رائدا للتطور الاجتماعي والسياسي و التمثيل الشعبي من خلال انتخاب أول امرأة لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي على مستوى دول المنطقة والشرق الأوسط .

ونوه سموه إلى أن المكانة التي اكتسبتها دولة الامارات على الصعيد العالمي وتقدمها وتطورها في العديد من المجالات انعكس على مواطنيها ومنها المعاملة المتميزة التي يحظون بها على مستوى العالم كان أخرها إعفاءهم من تأشيرة الشنغن.

وتحدث سموه عن مجموعة من التحديات التي تواجه المنطقة والعالم وفي مقدمتها الارهاب الذي تزيد رقعته ومساحته اقليميا ودوليا.