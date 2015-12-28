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جعفر ينصب فخا للزمالك في التعادل مع بتروجيت

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جعفر ينصب فخا للزمالك في التعادل مع بتروجيت جعفر ينصب فخا للزمالك في التعادل مع بتروجيت

أثنى بيسينك هاسي المدير الفني لفريق أندرلخت البلجيكي على أداء اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه" في مشاركته الأولى.

وشارك تريزيجيه في الدقائق العشر الأخيرة، في فوز أندرلخت على فيستيرلو بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري البلجيكي.

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وقال هاسي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب اللقاء: "تريزيجيه مازال أمامه الكثير للتأقلم بشكل أكبر معنا، ونحن لن نتعجل في الحكم عليه حتى يحصل على فرصته كاملة".

هاسي أتبع "هو يملك موهية رائعة وسرعة كبيرة، وأعتقد أن بانتظاره مستقبل كبير ومبشر".

وأتم "عليه أن يثبت أحقيته بالتواجد معنا في هذا النادي العريق".

وكان تريزيجيه قد غاب عن الفريق لثلاثة أشهر بسبب الإصابة بخلع في الكتف، قبل أن يسجل أولى مشاركاته مع حامل لقب الدوري البلجيكي أمام فيستيرلو.

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فيديو اليوم السابع

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