سامح سيف اليزل: سندعم عدلى منصور لرئاسة البرلمان حال تعينه فى المجلس

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر ، إن الائتلاف ينتظر معرفة أسماء المعينين بمجلس النواب لحسم موقفه من اختيار اسم المرشح الذين سيدعمونه لرئاسة المجلس والوكلاء واللجان، موضحا "لم نستقر على اسم الدكتور على عبد العال، ولو تم تعيين المستشار عدلى منصور كلنا هندعمه ونؤيده، وسندعو المعينين للانضمام للائتلاف".

وأضاف "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يترشح لرئاسة مجلس النواب ولا على منصب الوكيلين أو رئاسة أى لجنة من اللجان، متوقعا أن تنعقد الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان بين يومى 9 و10 يناير المقبل.

وأشار سيف اليزل إلى أن مشروع اللائحة الجديدة الائتلاف مقبولة لدى الأعضاءن وأنهم أوشكوا على الانتهاء منها لصياغتها بشكل نهائى، وأن الملاحظات التى أبداها النواب بسيطة "لا توقف الدنيا" على حد قوله.

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