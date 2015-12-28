دراسة: الكوكيز والمخبوزات المحفوظة تحتوى على بكتيريا خطيرة قد تسبب الوفاة

حذرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من تناول الكعك والبسكويت والكوكيز والمخبوزات المحفوظة حيث أفادت بأن السالمونيلا ومسببات الأمراض الأخرى تبقى على قيد الحياة لمدة 6 أشهر على الأقل فى هذه الأطعمة.

ووفقًا للبحث المنشور مؤخرًا فى مجلة حماية الأغذية، أوضح الباحثون أن السالمونيلا هى البكتيريا التى تسبب الإسهال والحمى وتقلصات البطن بعد 12-72 ساعة من العدوى، وسميت هذه البكتيريا بهذا الاسم وفقًا للعالم الأمريكى الدكتور "سلمون".

وأشار الباحثون إلى أن عدوى السالمونيلا تنتهى عادة بعد 4-7 أيام دون علاج، ولكن يمكن أن تسبب الحالات الأكثر خطورة، التى تشمل الإسهال الشديد، وانتشار العدوى من الأمعاء إلى مجرى الدم، ومن ثم إلى مواقع أخرى من الجسم والوفاة فى بعض الأحيان.

• مصادر السالمونيلا

• حقائق سريعة حول السالمونيلا

>وتشمل مصادر السالمونيلا الطعام والمياه الملوثة ببراز الحيوانات، والأطعمة ذات الأصل الحيوانى، مثل اللحم البقرى والدواجن والحليب والسمك أو البيض هى الأكثر عرضة للتلوث دون أى طعام آخر، بما فى ذلك الخضراوات والفواكه والأطعمة المصنعة يمكن أن تحمل البكتيريا.>ويقدر أن السالمونيلا تسبب 1000000 حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنويًا فى الولايات المتحدة، وهناك 19000 موجودة فى المستشفيات بسبب السالمونيلا سنويًا، ويموت 380 أمريكيًا سنوياً من تسمم السالمونيلا.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”.