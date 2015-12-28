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فوائد الطماطم أهمها إنقاص الوزن وعلاج الإمساك

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فوائد الطماطم أهمها إنقاص الوزن وعلاج الإمساك فوائد الطماطم أهمها إنقاص الوزن وعلاج الإمساك
الطماطم من الخضراوات الطازجة التى تفضل كثير من ربات البيوت إضافتها إلى أغلب أنواع وجبات الطعام لرفع القيمة الغذائية ولمذاقها الجيد التى تضيفه الطماطم للطعام.

فوائد الطماطم للتخسيس

حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الطماطم أحد العناصر الأساسية المكونة لطبق السلطة المفيد للصحة بصفة عامة خاصة للأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص وزنهم.

ويستكمل د.طايع قائلاً: "الطماطم من الخضراوات التى تحتوى على قدر قليل من السعرات الحرارية لذلك يتم إدراجها ضمن البرنامج الغذائى لإنقاص الوزن بضرورة تناولها كنوع من الخضراوات بين الوجبات الثلاث الأساسية.

فوائد الطماطم للإمساك

وتابع د.طايع قائلاً: "تحتوى الطماطم على قدر كبير من السوائل والألياف الغذائية التى تجعل تناولها مفيدًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن بشرط تناولها بصورة صحية بحيث يتم تناولها طازجة وغير مطهية فعلى سبيل المثال يجب تقشير الطماطم قبل تناولها كخضراوات بين الوجبات أو عند إضافتها لطبق السلطة.
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