"ديلى ميل": ممارسة الجنس تقلل التبول اللإرادى وتساعد فى الإقلاع عن التدخين

انتشرت العديد من الدراسات مؤخرًا التى تدعم فوائد ممارسة العلاقة الحميمة وتأثيرها الوقائى على العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان.

وفى هذا السياق، كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن فوائد جديدة لممارسة العلاقة الجنسية للزوجين، أبرزها:

• ممارسة العلاقة الجنسية تقلل التبول اللإرادى

• ممارسة الجنس تساعدك فى الإقلاع عن التدخين

>أوضح الدكتور جيليان فينهيجان، المتحدث باسم الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، أن عضلات قاع الحوض توقف تسرب وسلس البول، وهذا يقلل من خطر التبول اللاإرادى، لافتًا إلى أنه بعد إنجاب الأطفال لا تجد العديد من النساء الوقت للقيام بتمارين قاع الحوض لتقوية عضلاته، مؤكدًا أن الانتظام فى ممارسة الجنس تقوى عضلات الحوض وتقلل حدوث التبول اللاإرادى.>أكد الباحثون بقيادة الدكتور راج بيرساد استشارى جراحة المسالك البولية فى بريستول رويال، أن هناك طريقة بسيطة للإقلاع عن التدخين وهى التفكير فى أنه يسبب عدم انتصاب القضيب ويتقلص ويمكن أن يسبب العجز الجنسى.

وأشار الباحثون إلى أن التدخين هو أيضًا سبب معروف لعدم القدرة على الانتصاب لأنه يسبب تصلب الشرايين ويعوق تدفق الدم إلى العضو الذكرى جيدًا.

وقد أثبتت دراسة سابقة أجريت على 7000 من الرجال الصينيين ونشرت فى دورية علم الأوبئة الأمريكية، أن أكثر سيجارة يوميًا ترفع من خطر العجز الجنسى للرجال.