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بالفيديو – شاكيري يدك مرمى إيفرتون بهدف رائع ' على الطائر '

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بالفيديو – شاكيري يدك مرمى إيفرتون بهدف رائع ' على الطائر ' بالفيديو – شاكيري يدك مرمى إيفرتون بهدف رائع ' على الطائر '

أعلن جوزيه بيسيرو، المدير الفني البرتغالي لفريق الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

القائمة لم تشهد اختلافات كبيرة عن قائمة المباراة السابقة، إذ استمر غياب الثلاثي الجديد محمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وجون أنطوي لاعتبارات فنية، فيما يغيب الثنائي حسام عاشور وباسم علي بسبب إصابة الأول ومرض الثاني.، وخرج من القائمة أيضا الظهير الأيسر صبري رحيل لأسباب فنية.

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من جهة أخرى دخل الثنائي الشاب محمد هاني الظهير الأيمن ومحمد حمدي الظهير الأيسر في قائمة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب، في الإسكندرية.

وتنطلق بعثة الأهلي نحو الإسكندرية ظهر اليوم الأحد، حيس سيسافر الأسماء المختارة لخوض اللقاء.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: حسين السيد - محمد نجيب - سعد سمير - أحمد حجازي - أحمد فتحي، محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - حسام غالي - وليد سليمان - رمضان صبحي - مؤمن زكريا - أحمد حمدي - رامي ربيعة.

خط الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - عمرو جمال - ماليك إيفونا

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فيديو اليوم السابع

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