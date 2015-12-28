بالفيديو – دراما اللحظات القاتلة.. ستوك 4 – إيفرتون 3

شهد ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون دراما مجنونة في المباراة التي جمعتهم بستوك سيتي يوم الاثنين في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وحل ستوك ضيفا على إيفرتون بعد التغلب على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بهدفين دن رد.

فيما خاض إيفرتون المباراة عقب انتصاره على نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء.

افتتح شكوردان شاكيري أهداف ستوك سيتي في الدقيقة 17، قبل أن يعدل روميلو لوكاكو

النتيجة لأصحاب الأرض بعد ذلك بخمس دقائق.

وعاد شاكيري وسجل هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 45، ليرد عليه لوكاكو مجددا بتعديل النتيجة في الدقيقة 64.

وبعد ذلك بسبع دقائق تقدم إيفرتون لأول مرة في النتيجة بعدما سجل جيرارد ديلوفيو الهدف الثالث.

ولكن استطاع ستوك سيتي في الدقيقة 80 إدراك التعادل عن طريق جوسيلو، قبل أن ينهي ماركو أرناتوفيتش أهداف المباراة بتسجيله هدفا رابعا من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ستوك سيتي إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 26 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

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