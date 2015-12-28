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بالفيديو - توتنام يقهر واتفورد بهدف قاتل لا يحدث كل يوم

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بالفيديو - توتنام يقهر واتفورد بهدف قاتل لا يحدث كل يوم بالفيديو - توتنام يقهر واتفورد بهدف قاتل لا يحدث كل يوم

قهر توتنام مضيفه واتفورد بهدف قاتل رائع لينتصر 2-1 في مباراتهما بالدوري الإنجليزي يوم الاثنين.

وحل توتنام ضيفا على واتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي بمباريات بوكسينج داي.

افتتح الأرجنتيني إيريك لاميلا أهداف توتنام في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء سجل الكوري سون هيونج مين هدفا رائعا حين لعب الكرة بكعب قدمه ومرت بين قدمي الحارس.

ورفع توتنام رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يلعب يوم الثلاثاء ضد ليستر سيتي المتصدر.

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فيديو اليوم السابع

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