"عمليات القاهرة": انهيار جزئى بعقار فى "الخليفة" وتضرر 3 أسر

أكد الدكتور مجدى شريف رئيس غرفة عمليات محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، انهيار جزء بأحد المنازل الواقعة بشارع الجلاء تقاطع شارع الإمام الليثى، مشيرا إلى أن العقار مكون من جزأين، الجزء الأول عبارة عن دور أرضى والجزء الآخر مكون من طابقين، وأن الانهيار حدث من ناحية الجزء المكون من دور أرضى فقط.

وأضاف رئيس غرفة عمليات محافظة القاهرة، أن هناك 3 أسر تضررت من الانهيار الجزئى للعقار، بينما باقى الأسر المتواجدة بالجزء الآخر تمكث بشكل طبيعى بالعقار، مؤكدا أن الحى اتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الثلاثة أسر ويتم الآن عمل بحث حالة لهم لتوفير مسكن بديل خلال الأسابيع القادمة.