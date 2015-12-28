محافظ الإسماعيلية يؤكد أحقية الصم والبكم فى الحصول على الـ5% تعيينات

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أحقية الصم والبكم فى الحصول على الوظائف وفرص العمل المناسبة، مشيرا إلى أنه سوف تتم مخاطبة وزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض تقرير تفصيلى يتضمن كشوفا بأسماء الصم والبكم بنطاق المحافظة وتوابعها، والتأكيد على ضرورة تخصيص نسبة من فرص العمل المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة لصالح الصم والبكم، وذلك نظرا لكونهم لا يحالفهم الحظ فى الحصول على فرص عمل سابقا، علاوة امتلاكهم القدرة البدنية على الأداء الفعلى والعمل، لا سيما أنهم جميعا حاصلون على الدبلوم المهنى للصم والبكم.

جاء ذلك خلال احتواء محافظ الإسماعيلية الأزمة التى أثارها جموع الصم والبكم من أبناء الإسماعيلية، الذين تجمهروا اليوم أمام مقر ديوان عام المحافظة، مطالبين بأحقيتهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة ضمن حصة المحافظة من نسبة التعيين للخمسة فى المائة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعقد المحافظ اجتماعا مع مجموعة من ممثلى الصم والبكم، بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود ماهر نائب مدير أمن الإسماعيلية مدير الحسابات والشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى مطالب الصم والبكم، فى حضور خبير الإشارات لإمكانية التفاهم معهم، وفى ختام اللقاء أعرب جموع الصم والبكم عن سعادتهم بلقاء المحافظ، واهتمامه بالتواصل معهم لتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.



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1-المحافظ أثناء الاجتماع



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2- المحافظ مع عدد من الصم والبكم



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3- أثناء تجمهر الصم والبكم أمام المحافظة



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4- المحافظة يحتوى الأزمة