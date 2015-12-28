أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى فايد المركزى بالإسماعيلية

Google+ Print
تفقد الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور مينا حليم مدير إدارة الرعاية العاجلة، مستشفى فايد المركزى فى جولة مفاجئة، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بالإشراف والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التى تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أى أخطاء بها.

واستمع وكيل وزارة الصحة إلى آراء المترددين على المستشفى، كما استمع أيضا لمشاكل ومقترحات الأطباء والعاملين نحو تطوير الخدمات الصحية التى تقدم للمرضى.

وأشاد أبو سليمان خلال تفقده قسم الكلى الصناعى وقسم الاستقبال والطوارئ وأقسام العناية المركزة والباطنة والجراحة والعظام، بالخدمات الطبية التى تقدم للمرضى وارتفاع مستوى النظافة، ووجه الشكر لمدير المستشفى الطبيب محمد عبد العظيم، وذلك على انتظام سير العمل طوال 24 ساعة داخل جميع الأقسام .

وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة -اليوم السابع -12 -2015
>

وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة

أبو سليمان يتفقد مستشفى فايد -اليوم السابع -12 -2015
>

أبو سليمان يتفقد مستشفى فايد

وكيل وزرة الصحة يستمع لآراء المترددين على المستشفى -اليوم السابع -12 -2015
>

وكيل وزرة الصحة يستمع لآراء المترددين على المستشفى

ويطمئن على سير العمل بمستشفى فايد المركزى -اليوم السابع -12 -2015
>

ويطمئن على سير العمل بمستشفى فايد المركزى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365