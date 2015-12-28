محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذين لبيع السلع ومعرض "بينالى" للفنون

زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مركز ومدينة القنطرة غرب التى تم خلالها افتتاح منفذين لبيع السلع الأساسية وجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر والفاكهة، اللذان أقيما بالتعاون والتنسيق التام فيما بين مديرية التموين والتجارة ومديرية الزراعة والطب البيطرى والغرفة التجارية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

وقام المحافظ ومدير الأمن وقيادات المحافظة بافتتاح المنفذ الأول بوسط مدينة القنطرة غرب والمنفذ الثانى بقرية أبو خليفة بحضور اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء عصام عبد الوهاب والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعصام منسى عضو مجلس الشعب الجديد وحسن الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط حركة الأسواق ومكافحة غلاء الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والتوسع فى فتح المنافذ والمعارض الجديدة لبيع كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وفى إطار تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية لفتح تلك المنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها .

فى سياق متصل، وسط حشد كبير من جموع الفنانين التشكيلين وبمشاركة عدد 71 فنانا وفنانة يمثلون عدد 15 محافظة من مختلف المحافظات المصرية وعدد أربع دول تشمل الصين والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد أبوالفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بافتتاح معرض بينالى الإسماعيلية الأول لفنون "الميكروآرت" الذى أقيم بقاعة المعارض بقصر ثقافة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة 6×6 للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة الفنان محمد النادى.

وحضر الافتتاح كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية والفنان ماهر كمال مدير عام ثقافة الإسماعيلية.

وأشاد المحافظ ومدير الأمن بمستوى الأعمال الفنية المعروضة مؤكدا أن كامل الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية تسعى جاهدة لاستعادة كافة المهرجانات الفنية بمختلف أشكالها لتعود الإسماعيلية من جديد مدينة الفن والفنون الراقية.

وأكد الدكتور محمد أبوالفضل بدران رئيس هيئة قصور الثقافة على أن الثقافة هى درع الحماية لمصر من الإرهاب وأنهم القوى الناعمة التى تشكل قوة مصر الحقيقية.

وأضاف بدران أنه واحد من 17 ألفا يعملون بالثقافة وسوف يحافظ على حقوق جميع العاملين بالهيئة مؤكدا على عدالة التوزيع فى الأجور والمكافآت وأن بابه مفتوح لأى شكوى من العاملين بالهيئة.

وفى ختام مراسم الاحتفال قام المحافظ ورئيس الهيئة بتكريم عدد من الفنانين والأدباء وتسليمهم شهادات التقدير والدروع التذكارية.

كما حرص المحافظ ومدير الأمن على زيارة قرية النصر التابعة لمركز القنطرة غرب لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تركيب " بوستر جديد " لزيادة ضخ كميات مياه الشرب النقية لقرية النصر وتوابعها خاصة المناطق المحرومة التى تعانى من ضعف وصول مياه الشرب لها بشكل طبيعى وقد تفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه من أعمال مد المواسير الجديدة والتركيبات التى تصل جملة تكلفتها 300 ألف جنيها منها 30 ألف جنيه تبرعا من أهالى المنطقة لبناء الغرفة الخاصة بالبوستر والباقى دعما من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة .

وأكد المحافظ على القائمين بالعمل بسرعة الانتهاء من تركيب البوستر وضخ المياه بالمنطقة فى موعد غايته منتصف شهر يناير المقبل .



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