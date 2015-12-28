وزيرة الهجرة: شرم الشيخ آمنة وما يقال عنها فى وسائل الإعلام الخارجية غير صحيح

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تسعى لمد جسور التواصل مع أبناء مصر بالخارج وتحديداً الجيلين الثانى والثالث، باعتبارهم أمل الوطن وسفرائها الحقيقيين، وأوضحت أن شرم الشيخ "آمنة"، وكل ما يقال عنها فى وسائل الإعلام الخارجية غير صحيح.

وطالبت المشاركين فى مبادرة "ولادك معاكى يا مصر"، بنقل الصورة الحقيقية على أرض الواقع للعالم الخارجى بعد وصولهم إلى دولهم.

وأكدت نبيلة مكرم أن شرم الشيخ أكثر أمنا من مدن أخرى فى دول العالم الخارجى، مشيرة إلى أنه "لأول مرة يصل عدد المشاركين فى مثل هذه المبادرة إلى أكثر من 340 شابا من خارج مصر أغلبهم من دول فرنسا وانجلترا وألمانيا والكويت وفنلندا اسبانيا تحت عنوان "ولادك معاكي يا مصر" لقضاء إجازات رأس السنة وأعياد الميلاد في مصر. وأضافت فى تصريح صحفى لها اليوم أنهم سفراء لمصر بالخارج لنقل الحالة الأمنية والوضع الحالى على أرض مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الجاليات المصرية بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالقرية الرياضية فى مدينة شرم الشيخ اليوم.

وقال اللواء خالد فودة إن وزيرة الهجرة قد وعدت فأوفت، حيث إنها قد وعدت منذ أزمة الطائرة الروسية المنكوبة بإحضار الجاليات المصرية بالخارج للاحتفال بأعياد الكريسماس بمدينة شرم الشيخ، مضيفا أن وضع القطاع السياحى مؤسف.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر إقامة أربعة مشروعات عملاقة على أرض المحافظة، المنطقة الصناعية ابوزنيمة ، وزراعة 20 ألف فدان ، ومشروعات تجارية وصناعية أخرى.

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