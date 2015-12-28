استنفار فى جنوب سيناء لتأمين احتفالات الكريسماس

أكدت مصادر أمنية مطلعة بجنوب سيناء إعلان حالة الاستنفار القصوى فى مدن المحافظة من طابا وحتى رأس سدر مع زيادة أعداد أفراد الأمن بالكمائن ونشر دوريات مكثفة على الطرق السريعة الرابطة بين محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأوضح اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء فى تصريح وضع خطة محكمة لتأمين المواطنين والسياح والمنشئات الحيوية خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.

كما أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى تصريحات خاصة استعداد المحافظة للاحتفال بالعام الجديد وسط توقعات بتزايد الوفود القادمة إلى شرم الشيخ.



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