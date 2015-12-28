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إزالة 7017 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل

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إزالة 7017 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل إزالة 7017 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل

جانب من الإزالة

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى إزالة 7017 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 الفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل ، منذ أن أطلقها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ووزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى في 5 يناير الماضي.

وذكرت الوزارة – في بيان “عداد إنقاذ النيل” – أن قطاع حماية النيل قام اليوم بإزالة عدد 9 حالة تعد علي نهر النيل بمحافظات (الدقهلية، قنا، أسوان).

وقال وزير الموارد المائية والري، “إن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، واننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات”.

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