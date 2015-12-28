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رئيس جامعة المنصورة يناقش مستقبل البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا

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رئيس جامعة المنصورة يناقش مستقبل البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا رئيس جامعة المنصورة يناقش مستقبل البحث العلمي مع مجلس الدراسات العليا

خلال تكريم الدكتورة ماجدة نصر

 

عقد الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا بمجلس الدراسات العليا بالجامعة بحضور الدكتورة عزة إسماعيل عميد كلية العلوم والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد خلال الاجتماع على أهمية مساعدة الباحثين في استكمال رسائل الماجستير والدكتوراه وتقديم كافة الدعم لهم لتكون الجامعة خير عون لهؤلاء الباحثين كما شدد على مواجهة الظلم والتعسف مع طلاب الدراسات العليا وضرورة عرض الحالات التي لها تظلمات والشكاوى المختلفة على مجلس الدراسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أكد على أهمية مناقشة استراتيجيات مستقبل البحث العلمي داخل الجامعة بما يتواكب مع التطور الحديث، وكذلك وضع خطط لحل مشكلات مجتمعية.

 

كما كرم المجلس الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لفوزها بعضوية مجلس الشعب ضمن قائمة في حب .

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