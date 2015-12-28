أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المتحدث العسكرى: لا تغيير في ضوابط سفر الشباب للخارج

Google+ Print
المتحدث العسكرى: لا تغيير في ضوابط سفر الشباب للخارج المتحدث العسكرى: لا تغيير في ضوابط سفر الشباب للخارج

المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير عبد العزيز

أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، أنه لا يوجد أى تغيير في القرار الخاص بتنظيم سفر الطلاب إلي الخارج.

تصريح المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، كان ردا علي تساؤل لـ”بوابة الأهرام”، عقب انتشار شائعة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باصدار قرار يتضمن التضييق علي إجراءات سفر الشباب، وتغيير في التصاريح، التي تصدر للشباب في سن التجنيد.

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار لهيئة التنظيم والادارة، أثارت البلبلة، ويتضمن 4 حالات يتم السماح فيها للشباب بالسفر للخارج بين سن 19 و29 أثناء العام الدراسي، والحالات الأربع هي الحج والعمرة، زيارة الوالد، أو الوالدة، الاشتراك في بطولة دولية، وفاة أحد أقارب الدرجة الأولي.

جدير بالذكر أن قرارت تنظيم سفر الشباب في عمر التجنيد “خلال العام الدراسي”، وليس في الاجازات – والتي أعلن المتحدث العسكري – أنها لم يطرأ عليها أي تعديل- هدفها تنظيم ووضع الضوابط لاستخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة، والمؤجل تجنيدهم للدراسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا