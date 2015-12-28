المتحدث العسكرى: لا تغيير في ضوابط سفر الشباب للخارج

أكد العميد محمد سمير المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، أنه لا يوجد أى تغيير في القرار الخاص بتنظيم سفر الطلاب إلي الخارج.

تصريح المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، كان ردا علي تساؤل لـ”بوابة الأهرام”، عقب انتشار شائعة في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باصدار قرار يتضمن التضييق علي إجراءات سفر الشباب، وتغيير في التصاريح، التي تصدر للشباب في سن التجنيد.

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لقرار لهيئة التنظيم والادارة، أثارت البلبلة، ويتضمن 4 حالات يتم السماح فيها للشباب بالسفر للخارج بين سن 19 و29 أثناء العام الدراسي، والحالات الأربع هي الحج والعمرة، زيارة الوالد، أو الوالدة، الاشتراك في بطولة دولية، وفاة أحد أقارب الدرجة الأولي.

جدير بالذكر أن قرارت تنظيم سفر الشباب في عمر التجنيد “خلال العام الدراسي”، وليس في الاجازات – والتي أعلن المتحدث العسكري – أنها لم يطرأ عليها أي تعديل- هدفها تنظيم ووضع الضوابط لاستخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة، والمؤجل تجنيدهم للدراسة.