السيسى يجتمع مع ياسر القاضى ويؤكد أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد فى بداية الاجتماع على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التى تساهم فى دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونياً حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس ياسر القاضى أشار خلال الاجتماع إلى الجهود الجارية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين الوزارات المعنية بشأن إنشاء المناطق التكنولوجية فى عدد من المدن، على أن يتم البدء بمنطقتين فى مدينتى برج العرب وأسيوط الجديدة، موضحاً أن نشر المناطق التكنولوجية يمثل قاعدة استراتيجية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالمحافظات.

وأكد الرئيس السيسى، أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة فى محافظات صعيد مصر، وذلك فى إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب فى هذا المجال.

وعرض الوزير لجهود تنفيذ مبادرتى "تنمية صناعة الالكترونيات فى مصر ـ مصر المستقبل"، و"التعلم التكنولوجى للشباب المصرى - علماء مصر المستقبل" اللتين كان الرئيس قد أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولى للاتصالات الذى تم تنظيمه فى الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث استعرض الوزير الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لصناعة الإلكترونيات فى مصر، بالإضافة إلى التصور المقترح لتنفيذ مبادرة "التعلم التكنولوجى للشباب المصري" والتى ترتكز على عدة محاور، من بينها الشراكة مع كبريات الجامعات والشركات لمنح شهادات معتمدة، وعقد برامج تدريبية لإعداد المدربين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقوموا بنقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية الشابة.

واِستعرض الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة للتنسيق مع العديد من الوزارات وفى مقدمتها الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، والتربية والتعليم، والإنتاج الحربى من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين فى أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية.