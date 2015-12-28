وزير الإسكان يعرض التصميمات النهائية للعاصمة الإدارية الجديدة على الرئيس

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، التصميمات النهائية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى إسناد تنفيذ المشروع إلى تحالف يضم مجموعة من الشركات العامة المصرية والصينية.

وأكد الرئيس السيسى، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع، وأن تراعى تصميمات العاصمة الإدارية الجديدة أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمُتجددة فى العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التى سيتم إنشاؤها بما يساهم فى توفير الطاقة ويحافظ على نظافة البيئة فى تلك المناطق.

كما أكد الرئيس، ضرورة أن تُمثل العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية فى التنمية العمرانية، وأن تمثل نموذجاً للمدن المصرية الحديثة التى تعكس رؤية مصر للمستقبل وما تتمتع به من تراث فى مجال الهندسة والعمارة.

- الرئيس السيسى يجتمع بمحلب ووزير الإسكان لاستعراض المشروعات القومية