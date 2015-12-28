بالفيديو.. على جمعة: "السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء"

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن السجائر والحشيش طاهران ولا ينقضان الوضوء، ولكنهما حرام، وكذلك الأفيون، موضحا أنه يفضل "المضمضة" بالماء وكفى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وقال "جمعة"، فى لقائه ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc،"، إن حرمانية التدخين ليس لها علاقة بنقض الوضوء، مستطرداً: "الإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذى يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا".
وأضاف: "الأفيون والحشيش؛ كل هذه الأشياء طاهرة، ولا تنقض الوضوء، ويفضل المضمضة، لكن فى حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء لأن الخمرة شىء نجس".
واستطرد: "اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان فى جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شىء والطهارة شىء آخر".
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