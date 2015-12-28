Gigi Hadid عن صورة الحنّاء: فلسطينية وأفتخر

تعرّضت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، Gigi Hadid، عشرون عاماً، لهجوم البعض عبر إنستقرام بعد نشرها صورة ليديها منقوشتين بالحنّاء العربية مفتخرة بجذورها الفلسطينية ، و كتبت تحت الصورة متوجّهة الى أكثر من 10 ملايين من متتبّعيها:

" أنظروا الى إسم عائلتي: حديد. فلسطينية وأفتخر."

وفي تفاصيل الصورة أن إبنة Yolanda Foster ورجل الأعمال الفلسطيني Mohamed Hadid كانت تتمتّع بحفل جمع الأصدقاء المقرّبين، فشاركت معجبيها صورة الحناء هذه التي أظهرت بالإضافة الى يديها، العديد من أيدي صديقاتها منقوشات بالحنّة أيضاً، وعلقت:

"هؤلاء هم أصدقائي وصديقاتي لمدى الحياة وأنا ممتنة لذلك. وكأنّ الزمن عاد بي 10 سنوات إلى الوراء وهو الشعور الأجمل". وأضافت Hadid: "من المهم أن تبقى مع العائلة التي ربّتك صغيراً وأصدقائك الذين نشأوا معك. أشعر بحبّ كبير في موسم الأعياد هذا".

الجدير بالذكر أن Gigi Hadid أصبحت هذا العام واحدة من عارضات Victoria’s Secret حيث سارت على منصة عرض أشهر علامات الملابس الداخلية في العالم قبل شهرين فوصفت من ملائكة الماركة المميزات.

تتألف عائلة Gigi من والديها كما لها شقيق يُدعى Anwar وشقيقة تعمل كعارضة أزياء أيضاً هي Bella.

المعروف أن Gigi Hadid واحدة من عارضات الأزياء المشهورات في العالم، وفتاة تفتخر بأصولها الفلسطينية وتراثها الثقافي.

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